Mutko treedt tijdelijk terug als voorzitter Russische voetbalbond

Naar verwachting geeft Mutko dinsdag, na de vergadering van het uitvoerend comité van de FIFA, in een persconferentie verdere toelichting op zijn besluit. Directeur Alexander Alaev zal hem het komende half jaar vervangen als preses van de RFU.

De huidig vice-premier van Rusland staat onder grote druk omdat hij door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven is verbannen van de Olympische Spelen wegens betrokkenheid bij het dopingschandaal in Rusland.

Ook de positie van Mutko als voorzitter van het organisatiecomité van het WK is door de dopingontwikkelingen een ingewikkelde kwestie. De FIFA ziet echter vooralsnog geen reden om te breken met de Rus, die zelf stelde dat dat een beslissing zou zijn voor president Vladimir Poetin.

Mutko was tijdens de Winterspelen van Sochi nog minister van sport in Rusland. Gedurende die Spelen werden vele dopingtests van Russische atleten vervalst, naar later bleek met medewerking van de staat.

Als Mutko inderdaad zes maanden terugtreedt, is hij tijdens de mondiale eindronde weer terug in functie. De openingswedstrijd van het WK in Rusland is op donderdag 14 juni. De finale vindt op zondag 15 juli plaats.