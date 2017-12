Klopp laat 'droom' varen en richt zich met Liverpool op top vier

"Ik denk dat niemand buiten Manchester momenteel denkt aan het winnen van de competitie", verwijst Klopp tegen Sky Sports naar City en United, die momenteel eerste en tweede staan.

Op koploper Manchester City heeft Liverpool na negentien speelronden al twintig punten achterstand. De ‘Citizens’ verspeelden in de Premier League pas één keer punten, thuis tegen Everton (1-1).

"Wij moeten ons richten op kwalificatie voor de Champions League en daarvoor moeten we minstens vierde worden. Dat is niet de droom, maar wel een fantastische situatie", aldus de 50-jarige trainer.

De Duitse manager van de ‘Reds’ beseft dat zijn ploeg daarvoor nog wel veel werk te doen heeft. "We werken er hard aan en kunnen nog steeds beter in alle facetten van het spel."

Toch zijn er genoeg redenen waarom Klopp vindt dat, net als vorig seizoen, het hoogste Europese podium gehaald kan worden.

"In een moeilijke competitie presteren we tot nu zeer constant. Als we zo blijven spelen en fouten, zoals het 3-3 gelijkspel tegen Arsenal, kunnen vermijden, kunnen we zeker tweede, derde of vierde worden."

De ploeg van Georginio Wijnaldum treedt op Tweede Kerstdag thuis aan tegen Swansea City, de hekkensluiter op het hoogste Engelse niveau.

