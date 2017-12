Dick Advocaat tot eind van seizoen coach van Sparta Rotterdam

De voormalig bondscoach is de opvolger van Alex Pastoor, die onlangs na de 0-7 nederlaag tegen Feyenoord aan de kant werd gezet.

Na het ontslag van Pastoor was Dolf Roks ad interim de trainer. Met hem op de bank werd afgelopen week kansloos met 4-0 van FC Groningen verloren.

Fred Grim en Cor Pot worden de assistenten van Advocaat. Ook hun contracten lopen tot het eind van dit seizoen. Beide mannen hebben al een verleden bij de Rotterdamse club. Grim was in 2007-2008 al assistent-trainer, terwijl Pot in de raad van commissarissen zat. Grim was ook in beeld om coach van SC Cambuur te worden.

Nederlands elftal

De laatste klus van Advocaat was het Nederlands elftal, waarmee hij zich niet wist te plaatsen voor het WK in Rusland van volgend jaar. Hij nam halverwege de kwalificatiereeks de taken over van de ontslagen Danny Blind.

Eerder had de ervaren coach onder meer PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg, AZ, Borussia Mönchengladbach, Sunderland en de nationale elftallen van België, Rusland en Servië onder zijn hoede.

Advocaat wordt woensdag in het stadion van de club uit Rotterdam aan de pers gepresenteerd.

'Er zal weer worden gebeld'

Advocaat zei na zijn vertrek bij Oranje ondanks zijn hoge leeftijd nog graag coach te willen blijven. "Er is een moment dat het stopt, dat is duidelijk", zei hij tegen het AD. "Maar er zal weer worden gebeld, dat is altijd gebeurd. Ach, voetbal heeft mij alles gebracht. Misschien komt er nog iets leuks voorbij, ik sluit het niet uit. Anders is het mooi geweest."

Bij Sparta wacht hem de zware taak om de ploeg te behoeden voor degradatie. De ploeg houdt op de ranglijst alleen Roda JC onder zich, al hebben beide ploegen evenveel punten.

Sparta begint de tweede helft seizoenshelft op dinsdag 16 januari met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

