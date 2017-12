De ziekte werd in november van vorig jaar geconstateerd bij de Portugees. Boavista verlengde begin deze maand het contract van de jongeling nog tot medio 2019, om hem te steunen in zijn zware strijd.

De nummer acht van de Portugese Liga maakte het nieuws van het overlijden van Ferreira zondag bekend. "Edu is vertrokken, maar zal ons nooit echt verlaten. De hemel heeft er een ster bij. Rust in vrede."

Ferreira had zijn debuut in het eerste elftal nog niet gemaakt. Hij wordt woensdag in besloten kring begraven.