"Uiteindelijk zijn het onze buitenspelers die ons een heel prettig laatste halfuur bezorgen", concludeerde Reiziger, die na het ontslag donderdag van Marcel Keizer voorlopig als hoofdverantwoordelijke voor de groep staat in Amsterdam.

Reiziger zag Ajax goed beginnen tegen Willem II, maar moeite hebben in de afronding. "We misten twee grote kansen. Daarna werd het slordiger en slordiger en lag het tempo ook te laag. Dan komen we ook nog eens met 1-0 achter", doelde hij op de openingsgoal van Fran Sol in de 53e minuut.

De treffer van de Spanjaard leek Ajax plotseling wakker te schudden. "Daarna zijn we nog aanvallender gaan spelen. Frenkie de Jong werd een beetje linksback en met Siem de Jong wilden we nog meer grip op het middenveld krijgen. De goal van Kluivert was echt een soort bevrijding."

De gelijkmaker van Kluivert viel in de 63e minuut. Neres gaf vervolgens de assist op de 2-1 van Kasper Dolberg en maakte zelf de 3-1, al stond hij daarbij eigenlijk in buitenspelpositie. "De jongens pikten het na de achterstand goed op. Het was een prettig debuut voor me."

Keizer

Voor Reiziger, normaal gesproken de hoofdtrainer van Jong Ajax in de Jupiler League, was het niet meer dan logisch dat hij als interim-trainer op de bank zat tegen Willem II.

"Natuurlijk was ook ik verrast door het ontslag van Keizer. Maar ik ben ook werknemer van Ajax. Dan moet je dit doen voor de club. Het is zoals het is. Ik kan er ook niets aan doen."

Ten Hag

De kans is groot dat het hoofdtrainerschap bij Ajax voor de 44-jarige oud-international beperkt blijft tot één duel. De naam van Erik ten Hag zingt nadrukkelijk rond in de Arena en de kans is dan ook groot dat de huidige trainer van FC Utrecht na de winterstop het roer zal overnemen.

"Ik weet niet of hij het wordt, maar hij is zeker een goede trainer. Hij heeft bij verschillende clubs gewerkt op niveau." Reiziger weet niet of hij zelf ooit de hoofdmacht van de 33-voudig landskampioen onder zijn hoede zal krijgen. "Ik heb het prima naar mijn zin als trainer van Jong Ajax. Alles op zijn tijd."

Ajax hervat de competitie op 21 januari. Dan staat in de Arena meteen de Klassieker tegen Feyenoord op het programma.