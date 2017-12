"Het had bij rust 4-0, 5-0 kunnen staan", begon El Ahmadi zijn verhaal voor de camera van FOX Sports. "We speelden in de eerste helft goed, maar laten het dan na om teams af te slachten. Dat gebeurt wel vaker, vooral hier in De Kuip."

Feyenoord kende in eigen huis een droomstart. Binnen vijf minuten stond de regerend landskampioen met 2-0 voor tegen de bezoekers uit Limburg.

"Ik dacht: dit wordt een heel grote uitslag", keek de 32-jarige middenvelder terug. "Als je in de eerste helft 4-0 voor komt, is het klaar. Dat laten we na en daardoor kunnen zij weer terug in de wedstrijd komen."

Rust

Na rust bracht namens Roda uitgerekend Feyenoord-huurling Simon Gustafson de spanning terug, maar met zijn tweede goal van de middag zorgde Nicolai Jörgensen aan de andere kant voor de beslissing. Vlak voor tijd maakte Steven Berghuis er ook nog 4-1 en 5-1 van voor de thuisploeg.

"Na rust doe je jezelf tekort. De tweede helft beginnen we gewoon niet goed, gaan we andere dingen doen en waren we niet scherp", analyseerde El Ahmadi het spel van de thuisploeg. "Op het eind zetten we weer aan en lopen we uit naar 5-1."

Voor Feyenoord is het na de 0-7 tegen Sparta Rotterdam en de 3-1 bekerzege op Heracles Almelo de derde overwinning in acht dagen tijd. "Ik zie de laatste wedstrijden wel weer een beetje het oude Feyenoord terug van vorig seizoen. Hopelijk kunnen we in de tweede seizoenshelft bovenin weer een rol spelen."

"Natuurlijk blijft de landstitel het doel, maar we moeten wel reëel blijven. PSV blijft ook maar winnen. Wij moeten in ieder geval onze wedstrijden blijven winnen, dan zien we het wel. Daarnaast gaan we natuurlijk voor de beker."

Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst vond net als zijn aanvoerder dat zijn ploeg te weinig uit de sterke openingsfase haalde. "Het niveau van de beginfase was heel hoog, maar de score had hoger moeten oplopen", zei de Feyenoord-coach. "Dat we na een sterke fase terugvallen in wedstrijden, is iets waar we mee bezig zijn."

"De Champions League-overwinning op Napoli heeft ons goed gedaan. Het vertrouwen in het team komt steeds meer terug. Dat is positief."

Met 32 punten uit zeventien wedstrijden heeft Feyenoord een achterstand van veertien punten op koploper PSV, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

