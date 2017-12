Feyenoord verslaat Roda JC in De Kuip na flitsende start

Het openingsdoelpunt van Nicolai Jörgensen viel al na 45 seconden. Jens Toornstra maakte de droomstart compleet door snel daarna voor 2-0 te zorgen.

Na rust bracht namens Roda uitgerekend Feyenoord-huurling Simon Gustafson de spanning terug, maar met zijn tweede goal van de middag zorgde Jörgensen aan de andere kant voor de beslissing. Vlak voor tijd maakte Steven Berghuis er ook nog 4-1 en 5-1 van voor de thuisploeg.

Voor Feyenoord is het na de 0-7 tegen Sparta Rotterdam en de 3-1 bekerzege op Heracles de derde overwinning in acht dagen tijd. De Rotterdammers sluiten het kalenderjaar, waarin voor het eerst sinds 1999 weer eens de landstitel werd veroverd, af als nummer vijf van de Eredivisie.

Met 32 punten uit zeventien wedstrijden heeft Feyenoord een achterstand van veertien punten op koploper PSV, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. Roda staat met elf punten op de laatste plaats. Sparta heeft eveneens elf punten, maar nog een wedstrijd tegoed.

Startblokken

Bij Feyenoord keerde Jörgensen terug in de basis. De Deense spits kwam door privé-omstandigheden de laatste twee duels niet in actie. Er stond nog geen minuut op de klok toen de topscorer van vorig seizoen de score opende. Hij deed dat na een voorzet van Berghuis en een schitterend hakballetje van Sam Larsson.

Nog voordat Roda van de schrik was bekomen, sloeg Feyenoord voor een tweede keer toe. Toornstra scoorde in zijn honderdste competitiewedstrijd voor Feyenoord en evenaarde daarmee een opvallend Eredivisierecord.

De 28-jarige middenvelder maakte al zijn negentiende doelpunt op rij in De Kuip. Joop Böckling tekende tussen 1978 en 1981 voor negentien treffers in louter thuiswedstrijden van zijn club Haarlem. Het laatste competitiedoelpunt van Toornstra buiten de vertrouwde Kuip dateert al van bijna twee jaar geleden, op 7 februari 2016 in Amsterdam tegen Ajax.

Spanning

Een grote uitslag leek in de maak, maar Feyenoord slaagde er voor rust niet in de score verder op te voeren. Vijf minuten na rust bracht Gustafson zelfs de spanning terug door te scoren op aangeven van Mario Engels. De door Roda van Feyenoord gehuurde middenvelder vierde zijn goal ingetogen.

Het antwoord van Feyenoord liet maar zes minuten op zich wachten. Jörgensen tikte de bal van dichtbij binnen na een voorzet van Tonny Vilhena. In de absolute slotfase kreeg Roda ook nog twee goals van Berghuis om de oren. De aanvaller scoorde in de 89e minuut op aangeven van Jörgensen en zorgde twee minuten in blessuretijd uit een counter voor het slotakkoord.

Feyenoord hervat de competitie op 21 januari in de Arena met de Klassieker tegen Ajax. Drie dagen later spelen de Rotterdammers de inhaalwedstrijd uit tegen FC Utrecht. Dat duel werd eerder deze maand afgelast wegens hevige sneeuwval.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie