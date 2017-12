"Ik vind dat hij wel wat meer krediet had verdiend", vertelde Veltman zondag na de 3-1 thuiszege op Willem II bij FOX Sports. "Het nieuws kwam voor mij uit het niets."

Keizer kreeg donderdag, daags nadat Ajax in de KNVB-beker was uitgeschakeld door FC Twente, net als assistenten Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman te horen dat hij op non-actief was gesteld.

Veltman kreeg het bericht te horen via een telefoontje van Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax. "Hij verraste me'', bekende de rechtsback. "Ik was eigenlijk zo verbaasd dat ik na het gesprek nog vragen had. Ja, die ga ik ook nog wel stellen. Het is niet dat ik Van der Sar niet meer zie."

"Voor mijn gevoel hadden we de laatste wedstrijden juist de stijgende lijn te pakken. We hadden nog wel een tijdje met hem door gewild. Maar als de directie het anders ziet, hebben we daar natuurlijk niets tegen in te brengen."

Veltman heeft na het ontslag nog contact gehad met Keizer. "Marcel kwam zaterdag nog even afscheid van ons nemen. Ik vind het jammer dat het zo is gelopen. Ik heb hem sterkte gewenst."

Willem II

De verwachting is dat Erik ten Hag, de huidige trainer van FC Utrecht, op korte termijn als opvolger van Keizer wordt aangesteld. Zondag tegen Willem II zat Michael Reiziger als interim-coach op de bank in de Arena.

Ajax kwam tegen de Tilburgers in de tweede helft door toedoen van Fran Sol op achterstand, maar door goals van Justin Kluivert, Kasper Dolberg en David Neres werd in het laatste halfuur alsnog orde op zaken gesteld.

"Misschien hadden we die tegengoal juist wel nodig, want daarna was het heel goed. Soms moet er wat gebeuren voordat je aan de bak gaat", weet Veltman.

Ajax gaat dankzij de zege als nummer twee van de Eredivisie de winterstop in. De achterstand op PSV, dat zaterdag Vitesse met 2-1 de baas was, bedraagt nog altijd vijf punten.

