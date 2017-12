Halverwege was het nog 0-0, waarna Fran Sol Willem II verrassend op voorsprong zette. Ajax vreesde even voor puntenverlies, maar door goals van Justin Kluivert, Kasper Dolberg en David Neres kwam het toch nog goed voor de thuisploeg.

Door de zege gaat Ajax met vijf punten achterstand op koploper PSV de winterstop in. De Eindhovenaren wonnen zaterdag al met 2-1 van Vitesse. Nummer drie AZ, dat zaterdag met 3-1 te sterk was voor sc Heerenveen, heeft drie punten minder dan de Amsterdamse club, die donderdag trainer Marcel Keizer ontsloeg.

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax is de Klassieker op 21 januari in de Arena tegen Feyenoord. De kans is groot dat Erik ten Hag dan als nieuwe trainer op de bank zit. De Amsterdammers willen hem overnemen van FC Utrecht en Ten Hag zelf staat open voor een vertrek naar de Arena.

Van de Beek

In de beginfase leek Ajax nog op weg naar een makkelijke middag tegen Willem II. Na vijf minuten had het namelijk al 1-0 moeten zijn voor de thuisploeg, maar Donny van de Beek liet een enorme kans onbenut. De middenvelder werd door Hakim Ziyech vrij voor het doel van Mattijs Branderhorst gezet, waarna hij de bal totaal verkeerd raakte.

Vijf minuten later schoot Van de Beek in de handen van Branderhorst, die ook nog een vrije trap van Ziyech overtikte. Daarna ging de storm wat liggen. Ajax kreeg nog wel een tegenvaller te verwerken voor rust. Klaas-Jan Huntelaar, die van Reiziger de voorkeur kreeg boven Dolberg, ging geblesseerd naar de kant waardoor de Deen alsnog in het veld kwam.

Op slag van rust kreeg Ajax bijna een nieuwe tik. André Onana speelde de bal knullig in de voeten van Ismail Azzaoui, die op het Amsterdamse doel afging maar de bal er niet in kreeg.

Siem de Jong

De 0-0 halverwege was reden tot enige zorg bij de nummer twee van de Eredivisie en kort na rust werd het nog erger. Het was namelijk Willem II dat verrassend op voorsprong kwam. Linksback Kostas Tsimikas stoomde op en hij vond bij de tweede paal Sol, die Onana met een diagonaal schot klopte.

De achterstand zorgde ervoor dat Ajax nadrukkelijker op jacht ging naar een goal. De ploeg van Reiziger had een strafschop kunnen krijgen, maar Manshot weigerde naar de stip te wijzen nadat Neres was vastgehouden.

Een halfuur voor tijd was het alsnog raak voor Ajax. Kluivert haalde uit en Branderhorst was kansloos op het schot dat schitterend in de kruising vloog (1-1). Het was vooral aan Neres te danken dat Ajax vervolgens ook nog op voorsprong kwam.

De Braziliaan nam de bal fraai aan, dolde Jop van der Linden en gaf laag voor. Op de doellijn was het een koud kunstje voor Dolberg om binnen te tikken: 2-1.

In de slotfase werd het ook nog 3-1 en ditmaal was de assist van invaller Siem de Jong fraai. Met een hakje zette hij Neres vrij voor het doel en de buitenspeler rondde beheerst af. Het ontging de arbitrage daarbij dat Neres buitenspel stond, waardoor Ajax het lastige duel alsnog met een marge van twee afsloot.

