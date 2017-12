Bij FC Groningen zorgden Lars Veldwijk, Tom van Weert, Frederik Holst (eigen doel) en Ritsu Doan na rust voor de goals, waardoor de ploeg de winterstop ingaat als middenmoter. Sparta blijft in de gevarenzone. De Rotterdammers hebben evenveel punten als hekkensluiter Roda JC, die om 16.45 uur op bezoek gaat bij Feyenoord.

Onder leiding van interim-trainer Dolf Roks, die de taken van de ontslagen Alex Pastoor heeft overgenomen, maakte Sparta opnieuw geen sterke indruk. De Groningers hadden voor rust al legio kansen, maar de precisie en het geluk ontbraken in de afronding.

Vooral Oussama Idrissi liet zich gelden. De aanvaller van FC Groningen testte Sparta-doelman Roy Kortsmit met een laag schot en raakte met een prachtig schot de lat. Ook een inzet van Mimoun Mahi eindigde op het aluminium, waarna de rebound van Idrissi van de lijn werd gehaald door Michel Breuer.

Knie

Vier minuten na rust was het eindelijk wel raak voor de ploeg van Faber. Op aangeven van Idrissi bleef Veldwijk oog in oog met Kortsmit koel (1-0). Een kwartier voor tijd besliste Van Weert de wedstrijd door een voorzet van Mahi met zijn knie binnen te werken (2-0).

Het werd nog erger voor Sparta en de wijze waarop was typerend voor de wedstrijd. Juninho Bacuna mocht ongehinderd opstomen van de Rotterdamse verdedigers, waarna zijn voorzet eigenlijk niet goed was. Toch ging de bal erin, want de Deense Sparta-verdediger Holst werkte de voorzet zonder Groningse aanvaller in de buurt achter Kortsmit.

In blessuretijd profiteerde Doan ook nog van zwak verdedigen van Sparta. De Japanse invaller bepaalde de eindstand op 4-0 en drukte de Rotterdammers dieper in de zorgen.

VVV-Heracles

Bij de 3-1 zege van VVV op Heracles was Lennart Thy de gevierde man. De 25-jarige Duitser, die wordt gehuurd van Werder Bremen, scoorde drie keer voor de club uit Venlo. Reuven Niemeijer was trefzeker voor Heracles.

VVV stijgt door de zege liefst drie plaatsen. De ploeg van Maurice Steijn bezet na achtien wedstrijden de tiende plek met 22 punten. Heracles, dat eveneens 22 punten heeft, heeft een minder doelsaldo en staat elfde.

Halverwege was de stand nog 1-1 in De Koel. Thy klopte doelman Bram Castro na een kwartier met een schuiver (1-0) en tien minuten later was het weer gelijk. Roel Janssen liet Tim Breukers struikelen waarna Niemeijer de strafschop benutte (1-1).

Vleugelverdediger Breukers had in de 35e minuut de tweede treffer van Heracles op zijn schoen. Doelman Lars Unnerstall redde met een knappe reflex.

Na de rust nam VVV het initiatief. Uit een fraaie dieptepass van Vito van Crooy kwam Thy opnieuw tot scoren met een hard schot in de korte hoek, 2-1. De Duitse aanvaller, die tot zondag nog maar één keer had gescoord, besliste het duel in de 76e minuut: 3-1.

