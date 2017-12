Mourinho vindt dat 'kinderlijk' United werd afgestraft voor pupillenfouten

De 'Red Devils' incasseerden met een man meer diep in blessuretijd de 2-2 van Harry Maguire. Stadgenoot City won wel en koestert nu een voorsprong van dertien punten aan kop van de Premier League.

Mourinho vindt het onbegrijpelijk dat United dat liet gebeuren. "Ik heb geen idee hoe dat kan", analyseert hij bij Sky Sports. "We hebben niet gewonnen omdat we lachwekkend grote kansen misten en in de laatste seconde verdedigend grof in de fout gingen."

"Het was een opeenstapeling van fouten in een wedstrijd die we makkelijk hadden moeten winnen. We speelden goed en hadden op een gegeven moment zelfs met 1-4, 1-5 of 1-6 voor moeten staan. Maar de harde realiteit leert dat het 2-2 is geworden."

Pupillenfouten

Volgens Mourinho riep de nummer twee van de Premier League dat over zichzelf af. "Soms maak je fouten en worden die niet afgestraft, maar dat gebeurde ons nu wel. Wat kan ik er nog meer over zeggen?"

"We hadden hier eenvoudig met drie punten kunnen vertrekken, maar als je grote kansen mist en ook nog eens kinderlijk eenvoudig balverlies lijdt, krijg je het deksel op de neus. Zowel voor hun doel als ons doel maakten we pupillenfouten."

Het puntenverlies voor United volgde na een toch al matige week, want woensdag werd in de kwartfinales van de League Cup verloren bij tweededivisionist Bristol City (2-1). "Maar ik voel me nog prima", verzekert Mourinho. "Echt waar. Ik ben boos als coach, maar tevreden als persoon."

Dinsdag, op 'Boxing Day', komt Burnley op bezoek op Old Trafford. United sluit het jaar 2017 zaterdag in eigen huis af tegen Southampton.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League