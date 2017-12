Geïnteresseerde Ten Hag vindt Ajax 'meest fascinerende club in Nederland'

De 47-jarige Ten Hag geldt als topfavoriet voor de vacante functie in Amsterdam en voelt zich gevleid dat zijn naam in verband wordt gebracht met de nummer twee van de Eredivisie.

Ten Hag geeft dan ook ruiterlijk toe dat hij open zou staan voor een toekomst bij Ajax. "Ja, wie niet? Ook Erik ten Hag zou dat een geweldige uitdaging vinden", zegt hij voor de camera van de NOS.

"Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Dus natuurlijk heb je daar interesse in. Maar dat is aan Ajax en FC Utrecht", benadrukt de Tukker, die nog tweeënhalf jaar vastligt in de Galgenwaard.

"Een gouden kans? Je geeft het antwoord zelf al. Als sporter probeer je je grenzen te verleggen. Dat is gezond, denk ik. En als de top van Nederland komt, dan sta je daar open voor."

Van officieel contact is echter nog geen sprake, beweert Ten Hag. "Het is aan de clubs. Als Ajax interesse heeft, moeten ze zich melden. Maar dan zullen ze zich eerst bij Utrecht moeten melden, dus daar sta ik volkomen buiten."

Domper

In zijn mogelijk laatste wedstrijd in dienst van de Domstedelingen ging Ten Hag zaterdag verrassend met 3-1 onderuit bij NAC Breda. Dat betekende een anticlimax na een uitzonderlijk sterk kalenderjaar voor Utrecht.

"Daarom is het ook zo'n domper", baalt Ten Hag. "Maar we moeten niet vergeten dat we een schitterend jaar hebben gespeeld, met een recordaantal punten en overwinningen, en dat we ook weer goed gepositioneerd staan. Maar het had nog beter kunnen zijn."

FC Utrecht sluit 2017 af op de zesde positie in de Eredivisie. De competitie wordt op vrijdag 19 januari hervat met een thuiswedstrijd tegen nummer drie AZ.

