Cocu niet bang voor winters vertrek PSV-uitblinker Lozano

De 22-jarige Mexicaan was zaterdag tegen Vitesse (2-1 winst) niet voor het eerst dit seizoen belangrijk voor de Eindhovenaren. Hij gaf een assist en maakte al zijn elfde doelpunt van het seizoen.

"Ik ben er niet bang voor dat hij vertrekt, maar het blijft de voetballerij. Die wereld zit heel raar in elkaar", zei Cocu na de zege op Vitesse voor de camera van FOX Sports.

"We zullen er in ieder geval alles aan doen om hem binnenboord te houden. Hij heeft zelf ook de intentie om te blijven, dus ik acht de kans niet heel groot dat er iets gaat gebeuren."

Lozano, voor wie naar verluidt veel interesse is, komt sinds afgelopen zomer uit voor PSV en maakt indruk in Eindhoven. Eerder deze week werd hij nog tweede bij de verkiezing voor beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika.

Versterking

De 47-jarige Cocu beaamde verder dat hij op zoek is naar verdedigende versterking. Op de namen van Terence Kongolo (AS Monaco) en Jairo Riedewald (Crystal Palace), speler die bij hun club amper aan spelen toekomen, wilde hij niet ingaan.

"We hebben een lijst met kandidaten. Daar hebben we over gesproken met technisch manager Marcel Brands en daar gaan we de komende periode aan werken. Het moet echt een versterking zijn, anders halen we niemand", aldus de coach.

Cocu was blij met de manier waarop PSV 2017 afsloot tegen Vitesse. "Er werd veel gevraagd. Vitesse hanteerde een iets andere speelwijze dan normaal, maar we hebben het uitstekend gedaan."

Door de overwinning op de Arnhemse evenaarde PSV het clubrecord van twintig thuiszeges op rij. De koploper van de Eredivisie hervat het seizoen op 21 januari met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie