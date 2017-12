Fortuna Sittard zeker van play-offs door zege op Jong FC Utrecht

Na een 2-0 ruststand liet Fortuna de teugels in de tweede helft iets vieren. Daardoor moest het via Jong FC Utrecht-speler Mohamed Mallahi een tegentreffer incasseren en werd het in de slotfase toch nog spannend.

Goudhaantje Stokkers maakte aan alle onzekerheid een einde door zijn derde binnen te schieten en Fortuna een ticket voor de play-offs te bezorgen.

Door de overwinning is Fortuna in de tweede periode niet meer te achterhalen door Almere City. Alleen NEC zou de club theoretisch nog kunnen passeren in de periodestand, maar de Nijmegenaren hebben al een play-off ticket behaald in de eerste periode.

In de reguliere stand gaat Fortuna als koploper de winterstop in. De ploeg van trainer Sunday Oliseh heeft een punt voorsprong op achtervolger NEC. Nummer drie Jong Ajax geeft twee punten toe en staat dus ook dichtbij.

