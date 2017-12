AZ trekt winst tegen Heerenveen in slotminuten naar zich toe

In de tweede helft tekende Pelle van Amersfoort voor de openingstreffer voor de bezoekers uit Friesland, die twintig minuten voor tijd met tien man verder moesten door een rode kaart van Morten Thorsby.

In de absolute slotfase pakte AZ alsnog de overwinning dankzij Denzel Dumfries (eigen doelpunt) en invaller Fred Friday, die twee keer scoorde.

AZ, dat als nummer drie van de Eredivisie 38 punten heeft, won zodoende voor het eerst in drie wedstrijden. Eerder speelde de ploeg van trainer John van den Brom met 1-1 gelijk bij PEC Zwolle en werd er met 1-2 verloren van Ajax.

Heerenveen heeft een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug. Coach Jurgen Streppel bezet met zijn formatie de negende plaats met 23 punten.

Van Rhijn

Voor rust leek er voor AZ geen vuiltje aan de lucht. Ricardo van Rhijn, die in de Alkmaarse basis mocht beginnen, zorgde al in de vierde minuut voor gevaar met een vrije trap tegen de lat.

Het bleek een voorbode voor een eerste helft waarin de beste kansen voor AZ waren: Thomas Ouwejan zag Heerenveen-doelman Warner Hahn redden, Guus Til werkte de bal over en een inzet van Wout Weghorst werd geblokt.

Direct na rust was het echter Heerenveen dat op voorsprong kwam toen Van Amersfoort oog in oog met keeper Marco Bizot koel bleef en de bal keurig in de hoek plaatste. AZ was in het vervolg aanvankelijk vrij machteloos, mede doordat topscorer Weghorst zich geblesseerd moest laten wisselen.

De Alkmaarders zetten wel aan voor een slotoffensief nadat Thorsby zijn tweede gele kaart kreeg voor een overtreding op Alireza Jahanbakhsh en dat had uiteindelijk succes. Tien minuten voor tijd werkte Dumfries de bal ongelukkig in eigen doel en de ingevallen Friday groeide met treffers in de 84e minuut en blessuretijd uit tot held van AZ.

