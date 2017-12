PSV evenaart clubrecord tegen Vitesse met twintigste thuiszege op rij

Door de zege heeft PSV al zijn achttien thuisduels in 2017 gewonnen. In totaal staat de teller op twintig overwinningen op rij in eigen huis, een evenaring van het clubrecord uit 2005.

De laatste keer dat PSV thuis niet won in de Eredivisie of KNVB-beker was op 5 november 2016, toen FC Twente een punt (1-1) meenam uit het Philips Stadion.

PSV gaat de winterstop in met 46 punten uit achttien duels. Nummer twee Ajax kan zondag onder interim-trainer Michael Reiziger op 41 punten komen als het thuis weet te winnen van Willem II.

Vitesse kwam na een halfuur op voorsprong via voormalig PSV-spits Tim Matavz. Nog voor rust zorgde Daniel Schwaab voor de gelijkmaker.

Lozano zette PSV kort na de hervatting op voorsprong. Het was de elfde competitietreffer voor de Mexicaan, die daarmee weer alleen topscorer is van de Eredivisie. Ploeggenoot Marco van Ginkel staat tweede met tien treffers.

Geschutter

Zonder echt te overtuigen was PSV de sterkere ploeg in de openingsfase. Lozano nam tot driemaal toe het doel van Vitesse onder vuur, maar steeds bracht keeper Remko Pasveer redding.

Na een halfuur kreeg Milot Rashica een opgelegde kans na geschutter achterin bij PSV. De Kosovaar slaagde er alleen voor doelman Jeroen Zoet niet in om te scoren.

Kort daarna was het alsnog raak voor Vitesse. Met een fraaie crosspass zette Lassana Faye aanvaller Bryan Linssen aan het werk. Die bracht de bal voor het doel, waar spits Matavz alleen nog maar binnen hoefde te tikken.

PSV kwam zo'n tien minuten later op gelijke hoogte. Schwaab kopte raak uit een vrije trap van Lozano.

Voorsprong

Diezelfde Lozano tekende tien minuten na rust voor de voorsprong van PSV. De Mexicaan haalde van ruim twintig meter hard uit en had geluk dat Vitesse-verdediger Guram Kashia de bal licht van richting veranderde, waardoor Pasveer kansloos was.

Niet veel later ontsnapten de bezoekers aan een derde tegendoelpunt toen spits Luuk de Jong door een te korte terugspeelbal van Matt Miazga alleen op het doel van Vitesse af ging, maar er niet in slaagde om tot een schot te komen.

Vitesse-trainer Henk Fraser speelde in het laatste kwartier alles-of-niets door met Luc Castaignos een extra spits te brengen voor Kashia. Dat leek te resulteren in de gelijkmaker van Matavz, die de rebound binnen tikte nadat Zoet een schot van Thomas Bruns losliet. Scheidsrechter Dennis Higler keurde het doelpunt echter af wegens buitenspel.

In blessuretijd nam De Jong het doel van Vitesse nog onder vuur met een fraaie omhaal, maar zijn inzet zeilde net naast de kruising. De winst van PSV kwam niet meer in gevaar.

