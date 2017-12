NAC sluit 2017 af met winst op Utrecht, Excelsior-Twente doelpuntloos

FC Utrecht-trainer Ten Hag, diewordt genoemd als belangrijkste kandidaat om Marcel Keizer op te volgen bij Ajax, zag zijn ploeg slecht voor de dag komen tegen NAC in Breda.

De thuisploeg was al een paar keer gevaarlijk geweest voordat het na iets minder dan een halfuur op voorsprong kwam. Pablo Mari kopte raak uit een voorzet van linksback Angelino.

In de tweede helft maakte spits Thierry Ambrose er 2-0 van. De huurling van Manchester City toonde zich in tegenstelling tot Rai Vloet, die vol over de bal heen maaide, van dichtbij trefzeker. Een kwartier voor tijd deed voormalig NAC-spits Cyriel Dessers iets terug uit een counter.

Het laatste woord was echter aan NAC. Rico Strieder veroorzaakte in blessuretijd een vrije trap, kreeg zijn tweede gele kaart en zag Angelino de vrije trap erin schieten.

NAC komt door de vierde zege op plek vijftien, met zestien punten uit achttien duels. Utrecht is zesde met 28 punten.

Excelsior-Twente

De wedstrijd tussen Excelsior en FC Twente verliep teleurstellend. Beide ploegen kregen het Van Donge & De Roo Stadion wat kansjes, maar echt spectaculair was het geen moment. In de slotseconden as Ryan Koolwijk namens Excelsior nog heel dicht bij een doelpunt, maar hij kopte net naast.

Excelsior is door het gelijkspel de nummer elf van de Eredivisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag bezet met 21 punten de achttiende plaats.

Gertjan Verbeek moet in 2018 nog vol aan de bak met FC Twente. De Enschedeërs staan op de zestiende plaats met vijftien punten. Het gat met hekkensluiter Roda JC, dat zondag nog tegen Feyenoord speelt, is vier punten.

