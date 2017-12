Iniesta blijft ondanks winst in Clasico beducht voor concurrent Real

De titelverdediger heeft nog wel een duel minder gespeeld dan de Catalanen. "Ik wil Real Madrid op dit moment nog niet afschrijven", zei Iniesta tegen Mundo Deportivo. "Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen."

"Deze zege is wel een grote stap richting het kampioenschap voor ons", besefte de 33-jarige middenvelder. "Ik wil al mijn teamgenoten feliciteren met de prestatie van vandaag. We hebben het geweldig gedaan."

In de eerste helft was Real Madrid de betere ploeg en ontsnapte Barcelona bij een paar situaties aan een achterstand. Cristiano Ronaldo scoorde in buitenspelpositie en Karim Benzema trof de paal.

In de tweede helft zorgden Luis Suarez, Lionel Messi (penalty) en Aleix Vidal voor de Catalaanse zege. Real-verdediger Dani Carvajal kreeg rood nadat hij met een handsbal de strafschop veroorzaakte.

Valverde

"Ik ben erg gelukkig, dit is een bijzondere wedstrijd", zei Barcelona-trainer Ernesto Valverde. "Het is een mooi cadeau voor onze fans zo kort voor de feestdagen. Iedereen in Barcelona kan gaan genieten."

Barça slaagde er zeker in de eerste helft niet in zijn beste spel te spelen. "Madrid zette ons flink onder druk en dwong ons om veel de lange bal te spelen", analyseerde de trainer.

"Na rust konden we vaker op hun helft komen. Dan zijn we altijd gevaarlijk, want we hebben veel spelers die de kwaliteiten hebben om te scoren."

Collega Zinedine Zidane berustte in het verlies. "In de tweede helft ging het goed, maar deed een verdedigende fout ons de das om. Dit is een nederlaag die pijn doet, maar we geven niet op. De weg is nog lang."

Barcelona speelt zijn eerste duel van 2018 op 4 januari in de achtste finale van de Copa del Rey tegen Celta de Vigo. Real Madrid komt op dezelfde dag ook in actie in de beker, uit tegen Numancia.

