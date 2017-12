Strootman verliest topper met Roma, Hamsik verbetert record Maradona

Bij de topper tussen Juventus en AS Roma tekende verdediger Mehdi Benatia al in de achttiende minuut voor de enige treffer. Bij AS Roma werd Kevin Strootman na zeventig minuten gewisseld.

Kort voor tijd was Roma dicht bij de gelijkmaker, maar Alessandro Florenzi raakte de lat. In blessuretijd trof Juventus-middenvelder Miralem Pjanic eveneens de dwarsligger. Daarna kwam Roma-spits Patrik Schick door een fout van Benatia alleen voor doelman Wojciech Szczesny, maar de Tsjech miste.

Juventus blijft door de zege in het spoor van koploper Napoli, dat na achttien duels één punt meer heeft. AS Roma staat op de vierde plek met zeven punten minder dan Napoli. De ploeg uit de Italiaanse hoofdstad heeft nog wel een duel minder gespeeld.

Hamsik

Hamsik brak het record van Maradona tijdens de 3-2 overwinning op Sampdoria. Maradona had wel aanzienlijk minder tijd nodig om tot 115 treffers te komen. De legendarische Argentijn kwam in de periode 1984 tot 1991 tot 259 officiële wedstrijden voor Napoli.

Hamsik staat al sinds 2007 onder contract bij 'i Partenopei', dat hem destijds overnam van Brescia. De Slowaakse middenvelder, bekend om zijn hanenkam, speelde sindsdien 478 duels voor de club.

De aanvoerder sloeg in het duel met Sampdoria vlak voor rust toe. Op aangeven van Dries Mertens zorgde hij voor de 3-2. Dat was ook de eindstand in stadion San Paolo. Allan en Lorenzo Insigne maakten de overige treffers voor Napoli.

Door de krappe overwinning blijft Napoli aan kop in de Serie A. Achtervolger Juventus komt later op zaterdag nog in actie tegen AS Roma, de nummer vier in de stand.

Inter

Nummer drie Internazionale verloor voor de tweede week op rij. De formatie uit Milaan ging met 1-0 ten onder bij Sassuolo en heeft nu vijf punten achterstand.

Diego Falcinelli werd de matchwinner. Mauro Icardi had vlak na rust de kans om Inter langszij te brengen, maar de Argentijnse aanvoerder miste een strafschop.

Lazio won eerder op zaterdag met 4-0 van nummer achttien Crotone. De ploeg uit Rome, waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd speelde, staat vijfde en heeft een achterstand van negen punten op Napoli, dat wel een duel meer gespeeld heeft.

Alle doelpunten in het Olympisch Stadion van Rome vielen na rust. Jordan Lukaku opende in de 55e minuut de score. Daarna volgden treffers van Ciro Immobile, Senad Lulic en Felipe Anderson.

Milan

AC Milan ging thuis met 0-2 onderuit tegen Atalanta Bergamo, waar Hans Hateboer en Marten de Roon de hele wedstrijd speelden. Bryan Cristante (ex-Milan) en Josip Ilicic maakten de treffers voor Atalanta, dat naar de zevende plek stijgt. Milan staat op een teleustellende elfde plek.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Serie A