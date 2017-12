Kane evenaart Shearer bij zege Spurs, koploper City loopt uit op United

Kane scoorde bij Burnley-Tottenham voor rust uit een strafschop en was in de tweede helft nog twee keer trefzeker. Met zijn 36e Premier League-doelpunt van dit kalenderjaar kwam hij op gelijke hoogte met recordhouder Shearer.

De voormalig spits van Newcastle United kwam in 1995 tot datzelfde aantal. Kane, dit in 2017 al vijf hattricks maakte, heeft nog één wedstrijd (dinsdag tegen Southampton) om het record van Shearer te verbeteren.

Koploper City versloeg Bournemouth, waar Nathan Aké de hele wedstrijd meedeed, door goals van Sergio Aguero (twee), Raheem Sterling en Danilo met 4-0. De tweede treffer van Aguero betekende City's honderdste van 2017. In 1982 was Liverpool de laatste Engelse ploeg die minimaal honderd treffers maakte in een kalenderjaar.

Daarnaast tekende Aguero voor zijn honderdste treffer in het Etihad Stadion. De 29-jarige spits is de eerste speler die deze mijlpaal bereikt in de thuishaven van City.

De topploeg uit Manchester leidt in Engeland met liefst 55 punten uit negentien duels. Concurrenten Manchester United (42 punten), Chelsea (39), Liverpool (35), Tottenham en Arsenal (allebei 34) geven al veel toe.

United

United incasseerde in de vijfde minuut van de blessuretijd de 2-2 zege op Leicester City. Harry Maguire bezorgde de thuisploeg, die na een rode kaart voor Daniel Amartey met tien man speelde, in extremis een punt.

Leicester was na een klein half uur op voorsprong gekomen via Jamie Vardy. Juan Mata leek vervolgens de man van de wedstrijd te worden. De Spaanse middenvelder scoorde met een intikker en een fraaie vrije trap.

Daley Blind behoorde niet tot de wedstrijdselectie bij de ploeg van manager José Mourinho.

Everton

Eerder op de dag was Chelsea op bezoek bij Everton de betere ploeg, maar de 'Blues' slaagden er niet in het overwicht in goals uit te drukken tegen de club waar Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg in de selectie ontbraken.

Na een dramatische start van het seizoen heeft Everton de weg omhoog gevonden. De club uit Liverpool veroverde veertien punten in de laatste zes duels. De ploeg van Sam Allardyce, die in november de ontslagen Ronald Koeman opvolgde, staat met 26 punten uit negentien duels op de negende plek in de Premier League.

Verder kwamen zaterdag alleen ploegen uit de onderste helft van de Premier League in actie. Daarbij was Davy Pröpper met Brighton met 1-0 te sterk voor het Watford van Daryl Janmaat. Pascal Gross maakte het winnende doelpunt.

Southampton-Huddersfield Town, waar met Wesley Hoedt en Rajiv van La Parra twee Nederlanders op het veld stonden, leverde geen winnaar op: 1-1. Virgil van Dijk werd bij de thuisploeg buiten de selectie gehouden. Ook bij de wedstrijd tussen hekkensluiter Swansea City (met Luciano Narsingh) en Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt inviel, was 1-1 de eindstand.

In de wedstrijden waar geen Nederlanders meededen boekte Stoke City een belangrijke thuiszege op West Bromwich Albion (3-1) en eindigde West Ham United-Newcastle United in 2-3.

