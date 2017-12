RKC Waalwijk stuurt trainer Van den Berg de laan uit

Van den Berg was bijna drie jaar trainer in het Mandemakers Stadion. Hij nam begin 2015 de taken over van Martin Koopman.

RKC heeft zich dit seizoen ten doel gesteld om mee te strijden om promotie naar de Eredivisie. "Tot ieders teleurstelling zijn de prestaties in de eerste seizoenshelft ondermaats gebleken", legt algemeen directeur Frank van Mosselveld zaterdag op de clubwebsite uit.

"Ook is de chemie tussen Peter van den Berg en de spelers verdwenen. Daar hebben we met Peter over gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het helaas beter is om nu al uit elkaar te gaan."

RKC heeft nog geen opvolger gevonden voor de oud-speler van de club, die ook enkele jaren bij onder meer Feyenoord onder contract stond.

RKC staat momenteel vijftiende in de Jupiler League met negentien punten uit negentien duels. De ploeg speelde vrijdag met 0-0 gelijk tegen Go Ahead Eagles.

