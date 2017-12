Liverpool-defensie baart Klopp zorgen na vijf bizarre minuten in topper

Roberto Firmino redde twintig minuten voor tijd een punt voor Liverpool, dat na 52 minuten nog in een zetel zat met 0-2. Zes bizarre minuten later had Arsenal de stand volledig omgebogen: 3-2.

Dat leidde tot grote woede bij Klopp, die geen goed woord over had voor de blunders van rechtsback Joe Gomez en met name doelman Simon Mignolet, die niet voor het eerst flink in de fout ging onder de Liverpool-lat.

"Onze defensieve problemen zijn wel duidelijk", foeterde Klopp, die zijn spelers niet spaarde voor de camera van Sky Sports. "We hebben vijf minuten flinke problemen gehad, zo simpel is het. Individuele problemen."

"De fout ligt in dit geval niet bij het team als verdedigend collectief, maar op z'n minst voor de helft bij de individuele spelers. Het waren verkeerde inschattingen en we gaven die goals veel te makkelijk weg."

Bidon

Een klein kwartier na het derde en laatste Arsenal-doelpunt had Klopp alsnog reden tot juichen. Dat deed hij volgens scheidsrechter Martin Atkinson wel iets te uitbundig door een bidon op de grond te gooien en te provoceren voor een vak met thuisfans.

"Ik was op een agressieve manier blij. Daar heb ik mijn excuses al voor aangeboden", aldus de Duitser. "Maar als de mensen achter mij op de tribune zich ook zouden verontschuldigen voor wat ze allemaal tegen me geroepen hebben, dan zou dat heel wat langer duren."

"Soms reageer ik misschien wat vreemd. Dat is niet altijd even fraai, maar ik was op dat moment boos. Gelukkig pakten we nog een punt, dat was het minste waar we recht op hadden."

Met de remise in het Emirates Stadium schoot zowel Arsenal als Liverpool weinig op. Beide ploegen, respectievelijk de nummer vijf en vier, verzuimden aansluiting te houden met nummer drie Chelsea.

