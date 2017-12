Van 't Schip maakt na 'geweldige seizoenshelft' geen drama van verlies PEC

In het Cars Jeans Stadion had het doorgaans veerkrachtige PEC vrijdag geen antwoord op het sterke ADO, maar de 4-0 nederlaag vormt absoluut geen aanleiding voor paniek volgens Van 't Schip.

De Zwollenaren, die na achttien speelrondes knap vierde staan, misten een aantal belangrijke spelers in Den Haag. Zo haakten Ryan Thomas en Mustafa Saymak op de dag van de wedstrijd af en waren ook Dirk Marcellis en Youness Mokhtar er niet bij.

"Als je ziet hoeveel spelers er niet bij waren die normaal gesproken wel spelen, dan weet je dat het wat dat betreft weleens een moeilijke avond kan worden", analyseert Van 't Schip voor de camera van FOX Sports. "En dat werd het ook."

"We moeten er geen drama van maken. Het is een flinke nederlaag en ADO heeft verdiend gewonnen, maar wij kunnen terugkijken op een geweldige eerste seizoenshelft", aldus de oud-international, die het afgelopen zomer overnam van Ron Jans.

Reëel

Niettemin baalt Van 't Schip flink van de nederlaag. "Het is natuurlijk nooit leuk om te verliezen. Je weet van tevoren niet hoe het uitpakt en het is niet goed uitgepakt, helaas. Je merkte dat het fundament, dat er normaal wel is, weg is gevallen."

"Maar we moeten ook wel reëel zijn", benadrukt de coach, die na vijftien jaar weer als hoofdtrainer terugkeerde in de Eredivisie. "Tot nu toe hebben we het gewoon hartstikke goed gedaan. Vandaag is een flinke tegenvaller, maar dat heeft ook z'n redenen."

Voor PEC zit het kalenderjaar 2017 erop. De Zwollenaren sluiten de eerste seizoenshelft af op de vierde plek en zijn ook nog actief in het bekertoernooi, waarin eind januari een kwartfinale tegen AZ wacht.

