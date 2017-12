Vermeend Ajax-doelwit Ten Hag: 'Prettig contact en klik met Overmars'

De 47-jarige Ten Hag werd vrijdag door verschillende media naar voren geschoven als topkandidaat voor de opvolging van Marcel Keizer en wilde aanvankelijk alleen kwijt dat hij gevleid is door de interesse uit Amsterdam.

Zaterdag gaat de coach van FC Utrecht in De Telegraaf iets dieper in op de vermeende belangstelling. Volgens Ten Hag kan hij het goed vinden met Overmars, die als onderdeel van het technisch hart een stem heeft in de zoektocht naar een opvolger voor Keizer.

"Marc en ik hebben in het verleden natuurlijk tegen elkaar gespeeld", verklaart Ten Hag, die al eens eerder in een soortgelijke situatie als nu belandde met de oud-international. "Bij Go Ahead Eagles kwam ik hem in de procedure naar mijn aanstelling toe tegen."

"We hebben altijd een prettig contact gehouden en hebben wel een klik. In de voetballerij heb je niet veel mensen waarmee je kunt klankborden. Met Marc heb ik veel contact gehad. We leggen dingen bij elkaar neer om te toetsen. Dat doe je bij betrouwbare mensen en dat is Marc."

Clausule

Ten Hag stond in de zomer van 2012 bij Go Ahead Eagles voor het eerst op eigen benen. De Tukker leidde de club uit Deventer naar de Eredivisie en verdiende op die manier een transfer naar Bayern München, waar hij de beloftenploeg onder zijn hoede kreeg.

In de zomer van 2015 vertrok Ten Hag naar FC Utrecht. Daar ligt hij nog tot medio 2020 vast, maar in zijn contract zou een vertrekclausule van circa 700.000 euro zijn opgenomen. Volgens grootaandeelhouder Frans van Seumeren ligt dat iets genuanceerder: "Wij hebben hierin ook nog wel wat te zeggen."

Zaterdagavond gaat Ten Hag met de Domstedelingen, die momenteel zesde staan, op bezoek bij laagvlieger NAC Breda. Nummer twee Ajax speelt zondag thuis tegen Willem II.

