Geen winnaar bij doelpuntrijke topper tussen Liverpool en Arsenal

Het scoreverloop van het duel in Londen was op zijn minst bizar te noemen. Liverpool leek op weg naar de zege, toen de ploeg via Philippe Coutinho en Mohamed Salah na 52 minuten een 0-2 voorsprong nam.

Arsenal wist die achterstand echter in een paar minuten tijd volledig om te draaien. Dat was ook mede dankzij Liverpool-doelman Simon Mignolet, die enkele keren in de fout ging.

Eerst zorgde Alexis Sanchez voor 1-2, waarna Granit Xhaka gelijk maakte. Via Mesut Özil nam Arsenal zelfs een voorsprong, maar door een doelpunt van Roberto Firmino - nu zag Arsenal-doelman Petr Cech er niet goed uit - werd het 3-3.

Beide ploegen schieten weinig op met de remise. Liverpool is vierde met 35 punten uit negentien duels, Arsenal is vijfde met een punt minder. Alle andere ploegen komen zaterdag pas in actie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Atletico Madrid

Atletico Madrid liep in de Primera Division flinke averij op in de jacht op koploper FC Barcelona. De equipe van coach Diego Simeone leed in Catalonië tegen Espanyol de eerste nederlaag van dit seizoen.

Het enige doelpunt in Stadion Cornella de Llobregat viel vlak voor tijd. Sergio Garcia was daar verantwoordelijk voor.

Door de nederlaag blijft Atletico zes punter achterstaan op Barcelona, dat zaterdag de grote rivaal Real Madrid eveneens een flinke tik hoopt te geven. Beide ploegen staan om 13.00 uur tegenover elkaar.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

Van der Wiel

Gregory van der Wiel leed met Cagliari al de elfde nederlaag van dit seizoen in de Serie A. Fiorentina was op Sardinië met 0-1 te sterk. De rechtsback speelde het hele duel.

Khouma Babacar bezorgde de bezoekers uit Florence acht minuten voor tijd de zege. Bij Cagliari werd spits Joao Pedro in blessuretijd uit het veld gestuurd, omdat hij een tegenstander een schop had gegeven.

Cagliari is door de nederlaag vijftiende met zeventien punten uit achttien duels. Fiorentina is zevende met 26 punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A