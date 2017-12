NEC en Jong Ajax scoren allebei zeven keer in Jupiler League

Door de monsterzeges passeren beide ploegen Fortuna Sittard op de ranglijst. Die equipe kan zaterdag weer aan kop komen te staan als het thuis van Jong FC Utrecht wint.

Anass Achahbar was in Wijdewormer de gevierde man aan de zijde van NEC. De oud-speler van Feyenoord was drie keer trefzeker. De andere Nijmeegse treffers kwamen op naam van Gregor Breinburg, Michael Heinloth, Ferdi Kardioglu en Sven Braken.

Ook in Amsterdam was er een speler goed voor een hattrick. Spits Mateo Cassierra was drie keer trefzeker. Ché Nunnely, Noussair Mazraoui (strafschop) en Kaj Sierhuis (twee keer) zorgden voor de overige treffers.

Bij de Amsterdammers zat Winston Bogarde als coach op de bank. Hij is normaal assistent van Michael Reiziger, maar die heeft na het ontslag van Marcel Keizer het eerste elftal onder zijn hoede.

Telstar

Telstar blijft eveneens goed presteren. De formatie won met 3-2 van nummer zes De Graafschap, mede dankzij twee doelpunten van Andrija Novakovich, en staat vierde. Jong PSV is na de 2-3 zege bij FC Dordrecht vijfde.

Nummer zeven FC Emmen verspeelde twee punten tegen naaste belager FC Den Bosch: 2-2. FC Oss is na een krappe overwinning op MVV Maastricht (1-0) negende.

Almere City had in Tom Overtoom de uitblinker. De middenvelder scoorde in het met 5-1 gewonnen duel met FC Eindhoven drie keer. Helmond Sport was met 3-0 te sterk voor SC Cambuur.

Bij Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk werd het publiek aanzienlijk minder op goals getrakteerd. Het bleef 0-0.

