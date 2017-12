ADO Den Haag bezorgt PEC Zwolle forse nederlaag

PEC kwam dit seizoen al liefst vijf keer terug van een achterstand, waaronder vorige week tegen Willem II (2-3). Die veerkracht kon de ploeg van trainer John van 't Schip in Den Haag niet tonen.

Erik Falkenburg zette de thuisploeg halverwege de eerste helft met een kopbal op voorsprong. Björn Johnsen volgde zijn voorbeeld vlak voor rust. In de tweede helft scoorden beide spelers nog een keer.

Door de zege komt ADO voorlopig op plek zeven met 26 punten uit achttien duels, PEC is vierde met 33 punten uit zeventien wedstrijden.

Belangrijke krachten

PEC, waar belangrijke krachten als Ryan Thomas (vader geworden) en Mustafa Saymak (geblesseerd) ontbraken, had het vanaf het begin af aan lastig met ADO. Het mocht doelman Diederik Boer dankbaar zijn dat het lang 0-0 bleef. De keeper redde in het openingskwartier op liefst drie grote Haagse kansen.

Bij de kopbal van Falkenburg was hij na 22 minuten echter geslagen. De middenvelder zette zijn hoofd goed tegen de bal bij een hoekschop van Abdenasser El Khayati. Die was vlak voor rust ook de aangever van de 2-0. Nu was het Johnsen die raak kopte uit een van zijn voorzetten.

PEC kwam na rust nog wel even opzetten, maar Falkenburg zorgde al in de 52e minuut uit een counter vroegtijdig voor de beslissing. Sheraldo Becker legde de bal panklaar neer voor Falkenburg, die de bal eenvoudig in het lege doel tikte. Johnsen maakte het na een uur nog wat erger voor PEC door de bal via een verdediger binnen te werken.

