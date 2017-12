Reiziger: 'Geen leuke omstandigheid om coach van Ajax te worden'

"Het ontslag van Marcel kwam als een verrassing", zegt de interim-trainer van Ajax vrijdag op Ajax TV. "Ik moest het nieuws eerst even verwerken. Ik doe dit voor de club", zo verwees hij naar zijn nieuwe functie.

De 44-jarige Reiziger is normaal gesproken de coach van Jong Ajax, maar laat de coaching van dat team vrijdag in het duel met FC Volendam over aan zijn assistent Winston Bogarde. Die zit zondag ook naast hem in de Johan Cruijff Arena als Ajax het opneemt tegen Willem II.

"Het is niet echt een leuke omstandigheid om coach van het eerste team te worden, maar we gaan er alles aan doen om te zorgen dat we winnen", aldus Reiziger.

Gesprek

De interim-trainer heeft nog niet met spelers van het eerste elftal gesproken, aangezien de selectie vrijdag een vrije dag had. "Dat komt dus morgen wel", aldus de oud-verdediger, die met Ajax in 1995 de Champions League won.

Reiziger heeft de vrijdag benut om de beelden van Willem II te bekijken. "Zodat we niet voor verrassingen komen te staan. De opdracht is om te winnen, zowel voor mij als voor de spelers."

De oud-international gaat niet veel veranderen ten opzichte van de speelwijze van Keizer. "Het spel zit in een stijgende lijn. Ik verwacht dat we die doortrekken. Ik heb een goed gevoel dat we de wedstrijd positief zullen afsluiten."

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint zondag om 14.30 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie