Ajax bevestigt contractverlenging Frenkie de Jong tot medio 2022

Het nieuws dat De Jong zou gaan bijtekenen ging al langer. Naar verluidt was er buitenlandse interesse, maar de jeugdinternational kiest ervoor bij Ajax te blijven.

De Jong speelt sinds 2015 voor Ajax, dat hem overnam van Willem II. In het eerste halfjaar werd hij door de Amsterdamse club nog verhuurd aan de Tilburgers.

Op 21 september 2016 maakte De Jong zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0). De Zuid-Hollander viel daarna geregeld in en dit seizoen heeft hij meestal een basisplaats. De afgelopen weken stelde trainer Marcel Keizer, die donderdag ontslagen werd, De Jong op als centrale verdediger.

Kampioen

De Jong heeft zichzelf flink wat doelen gesteld. "Dit is de allerbeste club om jezelf te ontwikkelen. Ik hoop hier nog een tijdje te spelen en prijzen te winnen. Ik wil vooral graag kampioen worden, de Champions League halen en daarin ver komen."

Volgens de jonge middenvelder zijn er nog voldoende aspecten aan zijn spel waar verbetering in zit. "Vooral qua scoren vermogen. Ik moet ook vaker in een schietpositie komen en vaker diepte zoeken. Ook mijn linkerbeen kan nog veel beter."

Dat hij nu niet op zijn favoriete positie speelt, vindt De Jong niet zo erg. "Ik leer op deze positie veel. Het gaat er achterin vooral om dat je goed de verdedigende organisatie bewaart."

Ten Hag

Zondag speelt De Jong met Ajax tegen zijn oude club. Het Eredivisieduel met Willem II begint om 14.30 uur in de Arena en het is de laatste wedstrijd van Ajax in 2017. De Amsterdammers hebben een achterstand van vijf punten op koploper PSV, dat zaterdagavond om 19.45 uur thuis tegen Vitesse speelt.

Michael Reiziger zit tegen Willem op de bank als interim-trainer van Ajax. De 72-voudig Oranje-international is sinds afgelopen zomer coach van Jong Ajax.

Naar verluidt wil de Amsterdamse club na het weekend FC Utrecht-trainer Erik ten Hag presenteren als opvolger van Keizer.