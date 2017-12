FC Utrecht-coach Ten Hag gevleid door vermeende interesse Ajax

"Ik lees ook in headlines en kranten, ik leef niet onder een steen. Ik kan er alleen geen antwoord op geven, want het ligt bij Ajax. Mocht Ajax het willen, dan ligt het bij FC Utrecht", zegt Ten Hag vrijdag voor de camera van FOX Sports.

De 47-jarige trainer geeft wel toe gevleid te zijn. "Natuurlijk is het een vorm van waardering, maar ik wil het nu hebben over NAC Breda. Dat is onze komende tegenstander in een heel belangrijke wedstrijd."

Zowel De Telegraaf, AD als VI meldde eerder vrijdag dat Ten Hag de topkandidaat is om aan de slag te gaan in Amsterdam. De coach heeft bij FC Utrecht, dat zegt nog niets te hebben gehoord van Ajax, een contract tot de zomer van 2020.

Ten Hag, die eerder assistent-trainer was bij FC Twente en PSV en eindverantwoordelijke bij de beloften van Bayern München en de hoofdmacht van Go Ahead Eagles, zegt zich niet te laten afleiden. "We moeten ermee omgaan, zowel ikzelf als de spelers. De focus moet niet op mij liggen, al ben ik er wel pro-actief en open in."

Schreuder

Het bestuur van Ajax zette naast Keizer assistent Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman op straat. Naar verluidt hebben de Amsterdammers Alfred Schreuder op het oog als assistent van Ten Hag in de Johan Cruijff Arena.

Schreuder (45) is nu nog assistent bij het Duitse Hoffenheim en vervulde die functie eerder bij Vitesse en FC Twente. Bij de club uit Enschede was hij tevens hoofdtrainer.

De wedstrijd tussen NAC en FC Utrecht begint zaterdag om 18.30 uur. Ajax sluit 2017 een dag later om 14.30 uur af met een thuisduel met Willem II.

