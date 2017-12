Cocu wil dat PSV tegen Vitesse nog niet bezig is met feestdagen

"Het gevoel is goed", zei de trainer vrijdag na de laatste training van het kalenderjaar. "We moeten niet te veel bezig zijn met andere zaken, maar ons focussen op de wedstrijd tegen Vitesse."

Met "andere zaken" doelt Cocu op de feestdagen. "Een aantal buitenlandse spelers gaat in de winterstop terug naar familie. Dat zijn mooie momenten, maar we moeten nu honderd procent bezig zijn met de wedstrijd van zaterdag."

Cocu is op zijn hoede voor Vitesse, dat zevende staat in de Eredivisie. "Een tegenstander die wat wisselvallig presteert, maar wel een met veel kwaliteiten."

In oktober boekte PSV een spectaculaire zege in Arnhem. Dankzij twee treffers van Hirving Lozano en Jürgen Locadia werd het 2-4.

"Wat ik me kan herinneren van Vitesse-uit is dat het een wedstrijd was die aardig op en neer ging", kijkt Cocu terug. "Naarmate de wedstrijd vorderde ontstonden er meer ruimtes, daar gingen wij erg goed mee om. Het was een van onze betere wedstrijden."

KNVB-beker

PSV boekte woensdag een 4-1 zege op VVV-Venlo in de KNVB-beker. In de kwartfinale wacht een uitduel met Feyenoord, zo weest de loting donderdag uit.

"Dat is pittig, maar we kijken uit naar die wedstrijd", zei Cocu. "Het is een prachtig affiche. Het is altijd goed om zulke wedstrijden te spelen. We kunnen onze borst natmaken eind januari."

De trainer van PSV toonde zich verguld met de aangekondigde komst van Maximiliano Romero. De 18-jarige Argentijn maakt in de zomer de overstap van Velez Sarsfield naar PSV, dat zo'n 10,5 miljoen euro betaalt.

"Hij is een echte nummer 9, waaraan wij veel plezier gaan beleven. Er is door het team van Marcel Brands (technisch redacteur, red.) hard gewerkt om hem binnen te halen en het is mooi dat hij voor onze club heeft gekozen."

Het duel tussen PSV en Vitesse begint zaterdag om 19.45 uur. De Eindhovenaren hebben vijf punten voorsprong op naaste belager Ajax, dat zondag thuis tegen Willem II speelt.

