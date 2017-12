Ronaldo hervat dag voor Clasico groepstraining bij Real Madrid

Ronaldo liep zijn blessure op de in de finale van het WK voor clubs. Hij maakte in de eindstrijd Abu Dhabi de winnende treffer in de finale tegen Gremio (1-0).

De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar is in Spanje bezig aan zijn minste seizoen sinds zijn komst naar Real Madrid in 2009. De 32-jarige aanvaller heeft pas vier treffers achter zijn naam in de Primera Division.

In de Champions League is Ronaldo met negen treffers wel op dreef dit seizoen.

Messi

Real begint aan El Clasico met een achterstand van elf punten en een wedstrijd minder gespeeld dan Barcelona. Bij de Catalanen steekt Lionel Messi in grote vorm. De Argentijn, eveneens vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, is met veertien treffers topscorer van de Spaanse competitie.

Het duel in Estadio Santiago Bernabeu begint zaterdag om 13.00 uur. Voor dat aanvangstijdstip is gekozen vanwege de Aziatische markt.

