PEC-icoon Van Polen tekent bij voor twaalfde en dertiende seizoen in Zwolle

De 32-jarige Van Polen, die in 2007 bij de Zwollenaren tekende, is op ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels na de speler in de Eredivisie die het langst onafgebroken bij dezelfde club speelt. Zwinkels zit al sinds 2005 bij ADO.

"Hier ben ik heel blij mee. PEC Zwolle is mijn club, ik speel er al mijn hele leven en voel mij hier thuis", zegt verdediger Van Polen op de site van PEC.

"Het is mooi om deel uit te maken van de ontwikkeling en met de club mee te groeien. De komende jaren hoop ik van waarde te blijven en hier nog vele mooie momenten mee te maken."

De Harderwijker, die kort in de jeugdopleiding van Vitesse speelde, kende in 2014 zijn hoogtepunt met PEC. In dat jaar werd Ajax in de bekerfinale met liefst 5-1 verslagen. Van Polen tekende voor het vijfde doelpunt.

Johan Cruijff Schaal

Bij de start van het seizoen 2014/2015 won de aanvoerder met zijn club ook de Johan Cruijff Schaal. In de Arena was PEC opnieuw te sterk voor Ajax: 1-0.

Momenteel staat PEC achter PSV, Ajax en AZ knap vierde in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van 't Schip pakte 33 punten in de eerste zeventien wedstrijden.

Van Polen en PEC spelen vrijdagavond uit tegen ADO Den Haag in de laatste speelronde voor de winterstop. De wedstrijd in het Cars Jeans Stadion begint om 20.00 uur.

