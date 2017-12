Wegens kroket geschorste Kramer mag in januari vertrekken bij Feyenoord

Kramer moet bovendien een boete betalen en mag vrijdag en zaterdag niet meetrainen bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie, die zondag thuis speelt tegen hekkensluiter Roda JC.

"We hebben een open en eerlijk gesprek gehad vanmorgen", zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen de Limburgers.

"Kramer begrijpt wel wat het teweeg heeft gebracht", vervolgde de trainer van de landskampioen. "Hij weet al een aantal dagen dat hij mag vertrekken in de winterstop. Kramer heeft de club niet goed vertegenwoordigd. We gaan in januari kijken of hij een nieuwe club kan vinden."

Aantal botsingen

Het contract van Kramer loopt aan het einde van dit seizoen af. In zijn eerste seizoen na zijn komst van ADO Den Haag in 2015 had hij nog een basisplaats, maar daarna kwam hij steeds minder aan spelen toe. Vorig jaar was de frustratie daarover al duidelijk bij Kramer toen hij niet wilde trainen na een hele wedstrijd op de bank te hebben gezeten.

"Michiel is een goed mens. Ik vind het fijn om met hem te werken. Maar er is ook een aantal botsingen geweest. Zijn acties rijmen niet met hoe ik topsport zie", vertelde Van Bronckhorst, die Kramer tegen Heracles negentig minuten op de bank hield.

Net als zondag bij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-7 zege) kreeg de 18-jarige Dylan Vente tegen Heracles de voorkeur boven de 29-jarige Kramer, die ook nog Nicolai Jörgensen voor zich heeft in de pikorde. In het gesprek met Van Bronckhorst zei Kramer dat hij zich van geen kwaad bewust was toen hij het broodje kroket at.

"Ik zit zelf ook met vragen. Hoe komt het dat hij met een broodje kroket op het veld staat? Hij heeft er niet bij nagedacht, zei hij."

Technisch directeur Martin van Geel noemde de actie van Kramer eerder op donderdag al "onprofessioneel en ontoelaatbaar". "Dit gedrag past niet binnen het topsportklimaat dat wij bij Feyenoord hebben en binnen de voorbeeldfunctie die onze spelers hebben", aldus Van Geel.

El Ahmadi

Overigens is Kramer mogelijk niet de enige afwezige zondag tegen Roda JC. Karim El Ahmadi en Jeremiah St. Juste zijn met lichte blessures twijfelgevallen. Bij Jörgensen wordt "van dag tot dag" bekeken of hij weer speelklaar is. De Deense spits kwam de laatste twee duels niet in actie door privéomstandigheden.

Steven Berghuis kan wel gewoon in actie komen, ondanks een tik op het oog die de clubtopscorer tegen Heracles kreeg.

Feyenoord tegen Roda JC begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

