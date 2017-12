Spits Mario Gomez verlaat VfL Wolfsburg en keert terug naar VfB Stuttgart

Stuttgart betaalt volgens het Duitse persbureau DPA 3 miljoen euro aan VfL Wolfsburg, de huidige werkgever van de 71-voudig international.

Met zestien treffers had de 32-jarige Duitser vorig seizoen een groot aandeel in het voorkomen van degradatie van Wolfsburg uit de Bundesliga. Dit seizoen liep Gomez in september een enkelblessure op, waardoor hij lange tijd aan de kant stond.

Van 2003 tot 2009 kwam Gomez al voor Stuttgart uit. Daarna was hij actief voor Bayern München, Fiorentina en Besiktas.

In zijn 71 interlands was Gomez 31 keer trefzeker. Hij was actief op de EK's van 2008, 2012 en 2016 en het WK van 2010. Hij werd niet opgeroepen voor het door Duitsland gewonnen WK van 2014, omdat hij een groot deel van het voorgaande seizoen miste met een zware knieblessure.

Wolfsburg, dat met Paul Verhaegh, Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma die Nederlanders onder contract heeft, staat momenteel op de twaalfde plaats in de Bundesliga, met twee punten voorsprong op nummer veertien Stuttgart.

