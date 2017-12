FC Utrecht heeft 'nog niets gehoord' van Ajax over Ten Hag

"Ik lees en hoor ook van de interesse", zegt grootaandeelhouder Frans van Seumeren van FC Utrecht tegen VI. "Maar wij hebben nog niets gehoord."

Eerder meldden VI, De Telegraaf en AD dat Ten Hag een vaste afkoopsom van 700.000 euro in zijn contract heeft staan. Daardoor zou Ajax zonder te onderhandelen de trainer kunnen wegplukken uit de Domstad.

Volgens Van Seumeren ligt dat genuanceerder. "Het kan wel eens niet zo simpel zijn zoals het nu wordt voorgesteld. Wij hebben hierin ook nog wel wat te zeggen."

Onder Ten Hag plaatste FC Utrecht zich vorig seizoen voor Europees voetbal. De 47-jarige trainer leidde Utrecht twee jaar geleden naar de bekerfinale, waarin Feyenoord te sterk was. Momenteel is Utrecht de nummer zes van de Eredivisie.

Voorbereid

Van Seumeren wacht rond de kerstdagen rustig af of Ajax zich bij hem meldt. "Het is heel simpel. Als de club uit Amsterdam iets wil, zullen ze toch eerst langs ons moeten. Dat lijkt me tenminste wel de normale én juiste volgorde."

In het AD zegt Van Seumeren dat Utrecht zich heeft voorbereid op een mogelijk vertrek van de hoofdtrainer. "We zagen natuurlijk aankomen dat Erik in de belangstelling zou komen te staan vanwege zijn prestaties. Zou het nu niet gebeuren, dan van de zomer wel. Maar nogmaals, hij is nog niet weg."

FC Utrecht speelt zaterdagavond uit tegen NAC Breda de laatste wedstrijd voor de winterstop. In de tweede wedstrijd van januari staat een thuisduel met Ajax op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app