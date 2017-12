Koeman wil dit seizoen geen club meer trainen en staat open voor Oranje

"Ik heb altijd gezegd dat het een ambitie van mij is om dat ooit te doen. Ik weet dat mijn naam regelmatig wordt genoemd, maar ik ben nog niet benaderd en er zijn nog geen gesprekken geweest", zegt Koeman in De Telegraaf.

De 54-jarige trainer was na het wereldkampioenschap van 2014 ook in beeld om Louis van Gaal op te volgen, maar de KNVB koos toen voor een constructie met Guus Hiddink en zijn latere opvolger Danny Blind.

Dat tot grote onvrede van Koeman, die botste met de toenmalig directeur Bert van Oostveen. Nu Van Oostveen weg is, zijn er voor de in oktober bij Everton ontslagen Koeman geen obstakels meer.

Aanbieding

Koeman werd in oktober wegens teleurstellende resultaten ontslagen bij Everton. "Binnen 24 uur na mijn vertrek had ik de eerste aanbieding al binnen. Dat is daarna door blijven gaan."

"Maar ik houd het allemaal nog ver bij me vandaan. Ik neem even de tijd om voor mezelf te analyseren wat er fout is gegaan en waarom bepaalde dingen zijn gebeurd", zegt Koeman.

"Ik heb na al die jaren zo mijn voorkeuren. Ik geef eerlijk toe dat het Nederlands elftal daar ook toe behoort. Maar het is nog niet aan de orde, dus houd ik het voetbal voorlopig even op afstand."

Gudde

Eric Gudde, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, zei eerder deze week "niet overhaast te werk te willen gaan" met het aanstellen van een nieuwe bondscoach. Na het vertrek van Dick Advocaat en zijn assistenten Ruud Gullit en Fred Grim begin december zit Oranje zonder technische staf.

Gudde wil eerst een technisch directeur benoemen voordat hij een bondscoach aanstelt. "Ik denk dat januari nog wel voor een groot deel in het teken staat van het afmaken van de analyse", zei Gudde. "Ik hoop in februari de eerste gesprekken te voeren, dat moet ook bijna wel."

Oranje speelt op 23 maart thuis tegen Engeland en op 27 maart uit tegen Spanje zijn eerstvolgende vriendschappelijke interlands.