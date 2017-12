'Ajax wil FC Utrecht-trainer Ten Hag als opvolger Keizer'

Dat melden De Telegraaf, AD, en VI vrijdag. De 47-jarige Ten Hag staat nog tot 2020 onder contract bij de Utrechtse club, maar hij heeft een gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 700.000 euro in zijn contract staan.

Ten Hag (47) was eerder trainer van de beloften van Bayern München en Go Ahead Eagles. Bij die laatste club werkte hij samen met bestuurslid Marc Overmars, de huidige directeur voetbalzaken van Ajax.

Onder Ten Hag verloor FC Utrecht in 2016 de bekerfinale. De club eindigde in de Eredivisie achtereenvolgens op de vijfde en vierde plaats. Vorig jaar plaatste FC Utrecht zich via de play-offs voor Europees voetbal, maar in de voorronde bleek Zenit St.-Petersburg te sterk. Momenteel staat Utrecht zesde op de ranglijst.

De 45-jarige Schreuder is nu nog assistent-trainer in de Bundesliga bij 1899 Hoffenheim. Hij was al hoofdtrainer van FC Twente, waar hij samenwerkte met Hakim Ziyech, de huidige spelmaker van Ajax. Naar verluidt wil Ajax Ten Hag na komend weekend presenteren. De Amsterdamse club wil niet ingaan op de vermeende belangstelling voor Ten Hag.

Interim-trainer

Ajax meldde donderdag al dat Michael Reiziger zondag als interim-trainer op de bank zit tijdens de thuiswedstrijd tegen Willem II. Het duel met de Tilburgers begint om 14.30 uur en is de laatste wedstrijd van Ajax voor de winterstop.

Reiziger wordt tijdelijk doorgeschoven van Jong Ajax, waar hij sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke is.

Ajax staat na zeventien duels in de Eredivisie vijf punten achter op PSV. De landstitel is de enige prijs die Ajax nog kan pakken, nadat de club onder leiding van Keizer uitgeschakeld werd in de voorronde van de Champions League én van de Europa League en woensdag in de achtste finales van de KNVB-beker na 1-1 en strafschoppen verloor van FC Twente.

De uitschakeling in Enschede werd Keizer fataal. Ook zijn assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp moesten vertrekken.