Feyenoord en PSV treffen elkaar in kwartfinales KNVB-beker

In de overige kwartfinales speelt Willem II thuis tegen Roda JC, neemt AZ het in eigen huis op tegen PEC Zwolle en wacht FC Twente in Enschede een ontmoeting met SC Cambuur.

Feyenoord en Roda plaatsten zich eerder donderdag als laatste clubs voor de kwartfinales door respectievelijk een 3-1 zege op Heracles Almelo en een 0-1 overwinning bij Tweede Divisionist VVSB.

De Rotterdammers legden van de acht overgebleven ploegen het vaakst beslag op de KNVB-beker: twaalf keer. De laatste keer dat ze de prijs pakten was in 2016. Eredivisiekoploper PSV won de KNVB-beker in totaal negen keer en slaagde daar in 2012 voor het laatst in.

Cambuur is de enige club in de kwartfinales die nog nooit de beste waren in het bekertoernooi.

Vitesse

Cambuur is daarnaast de enige club uit de Jupiler League die nog actief is in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Sipke Hulshoff was in de achtste finales verantwoordelijk voor de eliminatie van GVVV, dat samen met VVSB de laatst overgebleven amateurclub was.

De kwartfinalewedstrijden worden gespeeld op 30 en 31 januari en 1 februari. Vorig jaar ging de finale tussen Vitesse en AZ en waren het de Arnhemmers die voor het eerst in de historie een prijs pakten.

De loting:

Willem II-Roda JC

AZ-PEC Zwolle

Feyenoord-PSV

FC Twente-SC Cambuur

