Feyenoord zet Heracles opzij en bereikt kwartfinales KNVB-beker

Halverwege was het 2-1. Feyenoord nam door treffers van Steven Berghuis en Sven van Beek snel afstand, waarna Tim Breukers de spanning terugbracht. Diep in de tweede helft bepaalde Berghuis uit een strafschop de eindstand.

Eerder op de avond bereikte ook Roda JC, dat in de Eredivisie de laatste plaats bezet, de kwartfinales. De Limburgers versloegen Tweede Divisionist VVSB met pijn en moeite: 0-1.

Feyenoord en Roda JC voegden zich bij PEC Zwolle, SC Cambuur, Willem II, PSV, AZ en FC Twente, die eerder deze week al de achtste finales van het bekertoernooi overleefden. Later op de avond werd Feyenoord bij de loting voor de kwartfinales gekoppeld aan PSV.

Op rozen

In de eigen Kuip zat Feyenoord, waar spits Nicolai Jörgensen op de bank begon, al snel op rozen. In de zevende minuut schoot Berghuis op aangeven van Tonny Vilhena van dichtbij binnen en na iets meer dan een kwartier was het al 2-0.

Na een corner had Heracles-doelman Bram Castro nog een antwoord op een poging van Jean-Paul Boëtius, maar in de rebound was verdediger Van Beek trefzeker. Wie dacht dat Feyenoord door de comfortabele marge een makkelijke avond tegemoet ging, kwam echter bedrogen uit.

De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst was via Vilhena nog wel dicht bij 3-0, maar kreeg het daarna moeilijker. Nadat Heracles al een paar keer gevaarlijk uitbrak was het in de 23e minuut raak. De mee opgekomen verdediger Breukers rondde strak af na een mooie assist van Brahim Darri.

Feyenoord moest achteruit, maar haalde de rust met een voorsprong. In een weinig opwindende tweede helft had de regerend landskampioen de regie weer in handen, maar kansen waren aan beide kanten zeer schaars.

Slot

Met wat pijn en moeite trokken de Rotterdammers de winst en daarmee een kwartfinaleticket wel over de streep. Berghuis gooide de wedstrijd in de laatste minuten in het slot toen hij mocht aanleggen voor een strafschop, die door scheidsrechter Bas Nijhuis werd gegeven op aanraden van videoarbiter Björn Kuipers.

