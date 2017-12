'Vicepremier Mutko treedt terug als voorzitter organisatie WK 2018'

De Russische krant Kommersant beroept zich op goed geïnformeerde bronnen die zeggen dat hij tijdens een vergadering van het uitvoerend comité van de FIFA op 26 december dat besluit bekend zal maken.

Mutko werd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor het leven verbannen van de Spelen wegens betrokkenheid bij het dopingschandaal in Rusland. Desondanks bleef hij aan als preses van de WK-organisatie.

De FIFA trok geen consequenties uit de uitspraak van het IOC, maar een vertrek zou de druk op de bond dat wel te doen wegnemen. Mutko was tijdens de Winterspelen van Sochi nog minister van sport in Rusland.

"Anderen kunnen terugtreden, maar ik blijf actief in de sport", had hij volgens persbureau TASS verklaard na de straffen die de Russische sporters en officials hadden gekregen.

Persconferentie

Begin deze maand, toen de IOC nog geen uitspraak had gedaan in de dopingzaak, stak Mutko bij een persconferentie voor de loting van het WK al een twaalf minuten durende tirade af. Daarbij herhaalde hij dat er volgens hem "geen bewijs is voor een staatsgestuurd dopingnetwerk".

Op de vraag of het WK beïnvloed zal worden door de straf van het IOC voor de Winterspelen in Pyeongchang zei hij toen: "We hopen dat het gezonde verstand de boventoon zal voeren."

Eerder donderdag liet Pavel Kolobkov, de Russische minister van Sport, weten dat er waarschijnlijk meer dan tweehonderd sporters van zijn land naar de Spelen in Pyeongchang gaan. Ze moeten in Zuid-Korea wel uitkomen onder neutrale vlag.

De openingswedstrijd van het WK is op donderdag 14 juni. De finale vindt op zondag 15 juli plaats.