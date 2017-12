PSV bindt Argentijns toptalent Romero (18) tot medio 2023

Het contract van Romero, die wordt gezien als een van de grootste talenten van Argentinië, gaat komende zomer in. Velez Sarsfield meldt dat het een transfersom van 10,5 miljoen euro ontvangt van PSV en bovendien een doorverkooppercentage van 10 procent heeft bedongen.

"PSV wordt mijn eerste club buiten Argentinië, dat wordt een speciale ervaring", zegt Romero op de site van PSV. "Samen met mijn vader en zaakwaarnemer hebben we besloten m'n carrière elders te vervolgen. Ik hoop de fans veel doelpunten te kunnen laten zien, net als ik bij Velez heb kunnen doen."

Trainer Phillip Cocu is blij met de zomeraanwinst. "Hij is pas 18, maar fysiek al heel sterk. Daarnaast is hij technisch vaardig en hij heeft een goed schot in beide benen. Dat zegt wat over zijn potentie", aldus de coach.

"Ik ben blij dat we zo’n talent naar Nederland kunnen halen. Het is een buitenkansje dat we gaan verzilveren."

Stuttgart

De komst van Romero naar PSV werd de voorbije dagen al aangekondigd in binnen- en buitenlandse media. De verwachting was dat de Argentijn al in januari zou aansluiten in Eindhoven, maar hij meldt zich dus pas na dit seizoen.

De Argentijn genoot naar verluidt interesse van meerdere Europese clubs. Onder meer VfB Stuttgart was in de markt voor de spits en ook Borussia Dortmund zou zich onlangs in de strijd hebben gemengd. Hij koos echter voor een vijfjarig contract bij PSV.

De jonge Romero debuteerde in 2016 voor Velez Sarsfield, dat momenteel de negentiende plaats bezet in de Argentijnse Primera Division. In veertig wedstrijden kwam hij tot negen goals voor zijn werkgever.

