Keizer met 174 dagen kortst zittende trainer van Ajax sinds 1988

De Duitser Kurt Linder hield het 29 jaar geleden maar 82 dagen vol in zijn tweede periode als trainer van Ajax. Bij zijn ontslag in september 1988 bezette Ajax de dertiende plaats.

In de 174 dagen dat Keizer trainer van Ajax was, zat hij 24 officiële duels op de bank. Daarvan werden er veertien gewonnen, vijf gelijkgespeeld en vijf verloren.

Extra pijnlijk was dat Ajax, dat tweede staat in de Eredivisie, onder leiding van de 48-jarige Keizer voor het eerst sinds 1990 ontbrak in een Europees hoofdtoernooi, na uitschakelingen tegen OGC Nice (Champions League) en Rosenborg (Europa League). Woensdag volgde de uitschakeling in de KNVB-beker door FC Twente, dat na 1-1 en strafschoppen te sterk was.

Winstpercentage

Opvallend is dat het winstpercentage van Keizer met Ajax in de Eredivisie hoog is in vergelijking met zijn voorgangers. Sinds 2000 won Ajax alleen onder Peter Bosz vaker.

Bosz, die eerder deze maand werd ontslagen bij Borussia Dortmund, zegevierde met Ajax in 74 procent van zijn Eredivisieduels. Keizer wist 71 procent van zijn wedstrijden te winnen. Ook Ronald Koeman en Martin Jol kwamen in hun periode in Amsterdam tot dat percentage in de competitie.

Marco van Basten won met Ajax maar 61 procent van zijn Eredivisiewedstrijden en daarmee is hij statistisch gezien in deze eeuw de slechtste trainer van de Amsterdammers. Ook Frank de Boer (66 procent) en Henk ten Cate (68 procent) deden het cijfermatig minder goed dan Keizer.

Bergkamp

Naast Keizer kregen assistent-trainers Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman donderdag hun ontslag. Daardoor zitten Jong Ajax-coach Michael Reiziger en zijn assistent Winston Bogarde zondag als eindverantwoordelijke op de bank bij het thuisduel met Willem II.

De wedstrijd tegen de Tilburgers is voor Ajax de laatste wedstrijd van het jaar. Het duel in de Arena begint om 14.30 uur.

