Middenvelder Britton zaterdag als trainer op de bank bij Swansea

Dat is opvallend, want Britton staat ook nog als veldspeler onder contract bij Swansea. De 35-jarige middenvelder had als assistent-coach al een dubbelrol bij de club uit Wales. Britton speelde dit seizoen vier duels in de Premier League.

Swansea City, waar Mike van der Hoorn, Leroy Fer en Luciano Narsingh onder contract staan, staat onderaan in de Premier League. De nederlaag maandag tegen Everton (3-1) leidde tot het ontslag van Clement.

De club is er nog niet in geslaagd een vervanger voor Clement aan te trekken en daarom neemt Britton zaterdag tegen Crystal Palace plaats op de bank.

Volgens Sky Sports en de BBC staan Ronald Koeman en Louis van Gaal op het lijstje met mogelijke opvolgers, maar het is zeer de vraag of beide trainers interesse hebben in Swansea. Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman, laat weten geen contact te hebben met Swansea.