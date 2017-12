Bayern München presenteert spits Wagner als winteraankoop

De 30-jarige Wagner tekent in München, waar hij al elf jaar in de jeugd speelde, een contract voor 2,5 jaar. "Zo komt er een einde aan mijn lange reis. Ik kom weer thuis", zegt de Duitser, die in 2008 vertrok bij Bayern.

Sindsdien speelde hij achtereenvolgens voor MSV Duisburg, Werder Bremen, FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt en Hoffenheim.

"Bayern is de beste club in Duitsland en één van de beste clubs ter wereld. Toen het aanbod kwam, hoefde ik geen twee keer na te denken", aldus Wagner bij zijn presentatie.

Beide clubs hebben niet gemeld hoeveel geld er met de transfer gemoeid is, maar volgens Duitse media bedraagt de transfersom 13 miljoen euro. Wagners contract in Hoffenheim liep nog tot medio 2020.

Afgelopen zomer nam Bayern ook al twee spelers over van Hoffenheim. Niklas Süle (18 miljoen) en Sebastian Rudy (transfervrij) kwamen naar de Allianz Arena. Serge Gnarby wordt dit seizoen door de 'Rekordmeister' uitgeleend aan Hoffenheim, dat zevende staat in de Bundesliga.

Lewandowski

Met de komst van Wagner wordt de wens van Robert Lewandowski ingewilligd. De Pool, die bij Bayern al een geruime tijd de enige centrumspits is, pleitte eerder dit seizoen voor een back-up voor de spitspositie.

In de Bundesliga kwam Wagner dit seizoen voor Hoffenheim tot vier doelpunten in elf wedstrijden. De spits speelde tot dusver zeven interlands voor Duitsland en was vijf keer trefzeker. Afgelopen zomer won hij met de nationale ploeg de Confederations Cup.

Coman

Naast de komst van Wagner maakte Bayern München ook bekend dat middenvelder Kingsley Coman de club trouw blijft. Het contract van de Fransman werd opengebroken en met drie jaar verlengd tot de zomer van 2023.

Coman werd pas afgelopen zomer definitief vastgelegd door de Duitse koploper, nadat hij eerder als huurling van Juventus al twee seizoenen het shirt van Bayern droeg. De 21-jarige Franse international speelde namens Bayern tot nu toe 58 duels in de Bundesliga en scoorde daarin acht keer.

