Weggestuurde VVV-trainer Steijn niet akkoord met twee duels schorsing

"Deze straf vinden wij buitenproportioneel", aldus algemeen directeur Marco Bogers van VVV. "Maurice weet dat hij te ver is gegaan en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden aan de scheidsrechter en de vierde official en daarna ook nog eens in het openbaar."

De aanklager betaald voetbal zal waarschijnlijk vrijdag met een nieuw strafvoorstel komen. Als Steijn ook dat afwijst, dan moet hij voor de tuchtcommissie verschijnen.

Steijn reageerde woensdag woedend nadat PSV kort voor rust op 1-1 kwam. Rond de middenlijn had de thuisclub een vrije trap gekregen na een handsbal van Ralf Seuntjens. Uit die vrije trap schoot Luuk de Jong de gelijkmaker tegen de touwen.

Steijn ging in de rust verhaal halen bij de arbitrage. Arbiter Jochem Kamphuis stuurde hem daarop naar de tribune.

Laf

Hoewel Seuntjens duidelijk hands maakte, was Steijn het ook na afloop nog altijd niet eens met de beslissing van de scheidsrechter.

"Ik heb net twee beelden gezien waarop het hands lijkt, ik heb een aantal andere beelden gezien waar het geen hands is", reageert Steijn tegen FOX Sports. "Wat ik opvallend vind aan de situatie is dat de scheidsrechter zelf beslist. Maar de scheidsrechter staat er volgens mij het slechtste voor."

Steijn noemt de beslissing van Kamphuis "laf". "Ze hebben de mond vol van videobeelden, maar volgens mij moet je in eerste instantie gewoon fatsoenlijk fluiten. Het gebeurt voor de neus van de vierde official en dan moet hij gewoon zeggen dat het geen hands is."

Emoties

Bogers heeft begrip voor de uitbarsting van Steijn. "De KNVB mag ook wel eens rekening houden met emoties die bij de sport horen en dat er dan dingen gezegd worden in die emoties."

"Op zo’n cruciaal moment in de wedstrijd zijn de uitlatingen van Steijn verklaarbaar, waarmee ik ze overigens niet goed wil praten", zegt de directeur van VVV.

Voor VVV wacht komende zondag het laatste duel van 2017. Heracles komt op bezoek in Limburg. PSV ontvangt een dag eerder Vitesse, dat al was uitgeschakeld in het bekertoernooi.