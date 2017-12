Mourinho spreekt van mooie dag voor voetbal na uitschakeling door Bristol

"Het is een mooie dag voor het voetbal", zei de Portugese manager van de Engelse topclub. "Een team uit een lagere divisie heeft gewonnen en staat in de halve finale. Het is een grote dag voor Bristol en zijn supporters."

Bristol, de huidige nummer drie van het Championship, staat net als Chelsea, Manchester City en Arsenal in de halve finale. In die halve finales gaat Bristol op 9 januari op bezoek bij Manchester City. Chelsea ontvangt Arsenal.

"Ze speelden alsof het de wedstrijd van hun leven was, en dat was waarschijnlijk ook zo", zei Mourinho.

Die beleving had zijn eigen ploeg woensdag bepaald niet, concludeerde Mourinho. "Voor sommige spelers van ons was het just another day at the office. Sommigen hadden misschien liever helemaal niet willen komen."

"Dat verschil zag je vooral in de eerste helft. Na rust hebben we wel met trots gespeeld en probeerden we de wedstrijd te winnen."

Geluk

"Bristol heeft geluk gehad", vond de 54-jarige manager. "Maar ze hebben hard gewerkt om dat geluk af te dwingen."

De Championship-ploeg kwam kort na rust op voorsprong via Joe Bryan. Zlatan Ibrahimovic maakte al snel gelijk voor United, waar Daley Blind een basisplaats had.

Het winnende doelpunt van Korey Smith viel in de derde minuut van de blessuretijd. "We hadden geen tijd meer om te reageren. Het gebeurde op een moment dat wij beter waren. Eigenlijk zat iedereen te wachten op een treffer van United", zei Mourinho.

"Ook eerder in de wedstrijd had Bristol geluk. Wij raakten tweemaal de paal voordat zij de eerste goal maakten."

Succes

Mourinho wilde de nederlaag niet alleen op pech afschuiven. "Het belangrijkste is dat een club uit het Championship heeft gewonnen van een team als Manchester United. Een geweldige avond voor hen."

"Bij deze club weten we hoe we moeten verliezen en hoe we moeten winnen. Daarom zeg ik: gefeliciteerd Bristol en succes in de halve finale."

Na de uitschakeling in de Carabao Cup, zoals de League Cup dit seizoen heet, is United nog in de race voor drie prijzen. In de FA Cup speelt de ploeg op 5 januari thuis tegen Derby County.

In de achtste finale van de Champions League nemen de 'Mancunians' het in februari en maart op tegen Sevilla. In de Premier League bezet United de tweede plaats, maar de achterstand op Manchester City bedraagt liefst elf punten.