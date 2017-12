Ziyech geeft zichzelf schuld van uitschakeling Ajax na 'schandalige penalty'

"Het is echt schandalig hoe ik die penalty nam. Ik wou de bal hoog in de hoek werken, maar ik schoot met veel te veel risico. Deze nederlaag neem ik mezelf wel kwalijk", aldus Ziyech in de Grolsch Veste tegen FOX Sports.

Ajax was veroordeeld tot een penaltyserie omdat het na 120 minuten nog 1-1 stond in Enschede. Het openingsdoelpunt van Justin Kluivert werd in blessuretijd teniet gedaan door Oussama Assaidi.

In de strafschoppenserie leek Ajax aan de winnende hand nadat doelman André Onana de penalty van Adnane Tighadouini pakte, maar de ploeg van trainer Marcel Keizer trok alsnog aan het kortste eind door missers van Ziyech en Matthijs de Ligt.

Ziyech nam verantwoordelijkheid voor de bekeruitschakeling van Ajax, maar aanvoerder Joël Veltman is juist van mening dat de schuld niet alleen bij de penaltynemers ligt. "We hadden de wedstrijd moeten killen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben het hier als team helemaal verkeerd gedaan."

Veltman constateerde dat zijn ploeg het al veel eerder had moeten beslissen. "We hadden gewoon 2-0 moeten maken. Dan was FC Twente nergens meer geweest. Pas in het laatste kwartier oefenden ze een beetje druk uit en ging het publiek erachter staan."

"Wij liepen niet meer alle gaten dicht, waardoor zij meer ruimte kregen om te schieten. Daar viel ook die gelijkmaker uit in de extra speeltijd, via mijn hoofd nog wel. Heel teleurstellend allemaal."

