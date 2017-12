Drommel: 'Heerlijk om laatste en belangrijkste strafschop te pakken'

"Heerlijk om de laatste penalty te hebben, dat is toch de belangrijkste", lachte Drommel na afloop bij FOX Sports. "Het is net als een casino: wachten en nog eens wachten. Bij de belangrijkste ging het goed."

De 21-jarige keeper van Twente, die voor De Ligt ook Hakim Ziyech zag missen, was ook in de verlenging al belangrijk. Drommel tikte een vrije trap van Ziyech uit het doel en greep vervolgens goed in bij de rebound van Klaas Jan Huntelaar.

"Ik dacht: ik gooi me er gewoon voor en ik zie wel", aldus Drommel over zijn dubbele redding. "We hebben onszelf in de wedstrijd gehouden en nu zijn we door in de beker, ongelooflijk."

Assaidi

Ook Oussama Assaidi had een belangrijke bijdrage aan de bekerzege van de Tukkers. De aanvaller zorgde in de 91e minuut met een afstandsschot voor de gelijkmaker in de Grolsch Veste. "Ik probeerde alles of niks, en het werd alles. Hij zat er lekker in en was ook nog eens belangrijk", aldus de aanvaller.

"In tweede helft hebben we goed gevoetbald en na die 1-1 voelden we dat er meer mogelijk was" analyseerde Assaidi. "In de verlenging was het standhouden, maar penalty's kunnen altijd alle kanten op. De trainer zei dat we geen vermoeidheid moesten voelen in de penaltyreeks."

Het bereiken van de kwartfinales van de KNVB-beker stemde Assaidi bijzonder trots. "Dit is fantastisch. We zitten bij de laatste acht, dat is toch mooi? We hebben alles gegeven. Ik ben helemaal kapot, maar wat hebben we dit verdiend."

Bekijk het programma en de uitslagen in de KNVB-beker