Twente verslaat Ajax na strafschoppen en bereikt kwartfinales KNVB-beker

Hakim Ziyech (over) en Matthijs de Ligt (redding Joël Drommel) misten hun penalty namens Ajax. Doelman André Onana had vlak daarvoor de strafschop van Twente-aanvaller Adnane Tighadouini gestopt, maar dat was niet genoeg voor de Amsterdammers om verder te bekeren.

Na de reguliere speeltijd stond het nog 1-1 in de Grolsch Veste. Justin Kluivert had na achttien minuten voor de openingstreffer gezorgd en door een getoucheerd schot van Oussama Assaidi in de 91e minuut kwam Twente op gelijke hoogte.

In de verlenging waren de beste kansen voor Ajax, maar de ploeg van trainer Marcel Keizer miste scherpte in de afronding en trok in de allesbeslissende strafschoppenreeks aan het kortste eind.

Ajax, dat in 2010 voor het laatst de KNVB-beker won, zag PSV en AZ woensdag wel de kwartfinales bereiken. De Eindhovenaren rekenden af met VVV-Venlo, terwijl de Alkmaarders wonnen op bezoek bij Fortuna Sittard. Feyenoord komt donderdagavond nog in actie tegen Heracles Almelo.

De Ligt

Ajax aasde tegen Twente op revanche voor het dure puntenverlies van begin december (3-3) en begon ook goed aan het treffen in Enschede. De Ligt was na zes minuten al dicht bij de 1-0, maar zijn snoeiharde afstandsschot werd knap uit de linkerhoek getikt door doelman Drommel.

Ruim tien minuten later hadden de meegereisde fans van Ajax alsnog reden tot juichen. Kluivert trok vanaf de linkerkant naar binnen en schoot fraai raak in de verre hoek, waarmee hij tekende voor zijn eerste bekertreffer dit seizoen. Twente had daar weinig tegen in te brengen en Ajax creëerde te weinig kansen om de marge te vergroten, waardoor de Amsterdammers met een 0-1 voorsprong gingen rusten.

Aan het begin van de tweede helft kwam het gevaar bij Ajax vooral van Kluivert. De 18-jarige linksbuiten was na 58 minuten dicht bij de 2-0, maar dit keer belandde zijn afstandsschot naast.

Twente begon zich na rust ook steeds meer te roeren en was via Tom Boere dicht bij de gelijkmaker, maar Onana was alert op de kopbal van de spits. Even later was er een goede schietkans voor Stefan Thesker, maar die werkte de bal van dichtbij hoog over.

Assaidi

Ajax moest in de tweede helft regelmatig opletten bij standaardsituaties van Twente en kwam er zelf wat minder uit, maar kreeg door veelvuldig balverlies van Twente alsnog mogelijkheden om het duel te beslissen. David Neres schoot van dichtbij op de benen van de uitblinkende Drommel, terwijl ook de rebound doel miste.

Twente bleef hoe dan ook dreigend en kwam in blessuretijd op gelijke hoogte. Assaidi kreeg alle ruimte om uit te halen en zag zijn schot via het hoofd van Joël Veltman in het Ajax-doel verdwijnen.

Net als in de tweede helft slaagde Ajax er ook in de verlenging niet in om Twente met goed voetbal opzij te zetten, maar de beste kansen waren wel voor de Amsterdammers.

Schoten van Ziyech en Neres werden echter gekeerd door Drommel en in de tweede helft was het opnieuw de Twente-keeper die een Amsterdams doelpunt voorkwam. Hij hield eerste een vrije trap van Ziyech uit het doel en greep ook goed in op de rebound van Klaas-Jan Huntelaar. Twente speelde op dat moment al met tien man na de tweede gele kaart voor Thomas Lam.

In de beslissende penaltyserie leek Ajax nog af te stevenen op de zege doordat Onana de penalty van Tighadouini stopte, maar door missers van Ziyech en De Ligt houdt het bekeravontuur van de huidige nummer twee van de Eredivisie al voor de winterstop op.

